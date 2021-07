Järjest enam lisandub ettevõtteid nende eeskujulike ridadesse, kes peavad ühiskonna heaolu säilitamise ja suurendamise nimel ainuvõimalikuks muuta oma tegevus võimalikult läbimõelduks, et pakkuda tooteid ja teenuseid minimaalse keskkonnamõjuga. Ka Saint-Gobain on selle sihiks võtnud ja selle saavutamiseks on endale seatud 5 prioriteeti. Vaata videost, milliste toodete abil on aga igaühel meist võimalik teha killuke head parema ja puhtama tuleviku nimel: