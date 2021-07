OPEC+ kokkulepe kukkus läbi, nafta hind tõusis kolme aasta kõrgeimale tasemele

Üks Saudi Araabia poliitikaga kursis olev isik ütles Financial Timesile, et Araabia Ühendemiraatide hoiak tegi kokkuleppe saavutamise võimatuks ja nüüd selle tulemusena tõusevad suure tõenäosusega hinnad.

Kuigi AÜE ütles, et nad toetavad tootmise suurendamist, on nad nõudnud, et nende enda baastootmise mahu puhul - millest lähtuvalt tarnekärpeid arvutatakse - arvestaks nende suuremat tootmisvõimsust ja et see vaadataks läbi enne kokkuleppe pikendamisega nõustumist.