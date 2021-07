GRAAFIK ⟩ Kütusemüüjad tõstsid bensiini hinna rekordilisele tasemele

Kütusemüüjad valmistasid rekordit ette juba mõnda aega. Nii saatis kütusemüüja Circle K 1. juulil pressiteate, milles kinnitati, et mootorikütuste hinnalangust pole oodata.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi kirjutas toona pressiteates, jaaninädalal tõusis diislikütuse hind maailmaturul 2 protsenti ning bensiini hind suisa 5 protsenti. «Nõudlus kütuse järele on üle 5 aasta juunikuu keskmise. Kuna pikas vaates nähakse tugeva nõudluse jätkumist, on turud optimistlikult meelestatud ning seetõttu pole kahjuks kütuse odavnemist niipea oodata. Hoopis vastupidi – prognoositakse, et hinnatasemed teevad selle aasta uusi rekordeid,» sõnas Sassi pressiteates.