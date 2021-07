Graafik ⟩ Külmale ja reostunud mereveele pakuvad alternatiivi vee- ja saunakeskused

Esimesel kohal on Mustamäel asuv Elamusspa ja 21+ spa, kus nagu nimeski lubatud, on kokku 21 sauna. Keskuse hind on ka üks krõbedamaid - nädalavahetusel peab täiskasvanu välja käima tervelt 39 eurot. See-eest saab seal olemist nautida ajaliselt piiramatult. Ei puudu ka lasteala, kuhu pere väiksemad liikmed saab jätta. Täiskasvanutele on eraldi SPA 21+ baari, basseinide, mullivannide ja saunadega.

Aia tänaval paiknev Kalev Spa Veekeskus on teisel kohal 22 erineva lõbustusega, sealhulgas ka nelja veetoruga. Samuti on võimalus külastada saunaoaasi, mis on mõeldud üle 18-aastasteke külastajatele. Taolise lõbu eest tuleb tasuda 27 eurot.

Et külastada Viimsi saunakeskust ja 18+ spaa-ala, peab maksma 37 eurot. Kõikidele eelnevatele keskustele on iseloomulikuks, et täiskasvanutele mõeldud alale saamiseks uleb lisaks rahakotti kergendada. Näiteks maksabki täispakett 37 eurot, mille eest saab ka külastada tavalist sauna ja veekeskust, mis muidu on vaid 20 eurot.

Kalev SPAst kiviviske kaugusel asub Reval Sport Veekeskus, kus 16 euro eest saab käia 13 eri saunas ja basseinis. Lisaks on keskuses mitu välibasseini, kus saad nii talvel kui suvel ujuda.

Eelnimetatud Viimsi SPA on galeriiga ühendatud peredele mõeldud Atlantis H2O Aqua veekeskusega. Tuleb nentida, et kuigi numbriliselt võib tunduda basseinide arv väike, siis tegelikult on keskuses vägev kompleks ronimiseks ja liulaskmiseks, mis on kindlasti lastele suureks rõõmuks. Lisaks saab kaheksast erinevast torust alla lasta ja kui sellest veel väheks jääb, on võimalus osta lisa 8 euro eest (14 eurot pere jaoks) pääse Viimsi Saunakeskusesse.

Tallink Aqua Spa paistab silma kümne erineva atraktsiooniga. Siinkohal peab välja tooma, et kuigi nimekirjas on Reval Sport eespool, on reaalsuses Aqua Spa suurem. Basseinide arv pole kõige tähtsam näitaja, kuna tihti on basseinid mitmest osast koosnevad ja erinäolised. Kõikides eelnevates veekeskustes on olnud ka baar, mis tähendab, et söögi ja joogi saad basseini või mullivanni lähedusest kätte.