Ettevõtja: olen saanud Narvas mitusada tuhat eurot kahju

«Ma ei ole arvutanud kahju, mis tekkis sellega, et juba kaks aastat ma ei saa anda kasutusele endise mööblivabriku Narova osasid ruume. Kahju on mitusada tuhat eurot, samuti on narvalased ilma 50-60 töökohast,» ütles Brokk Postimehele eelmisel reedel.