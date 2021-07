Möödunud nädala lõpus teatas Venemaa, et nüüdsest tohib šampanja nime all müüa vaid neid alkoholijooke, mis on toodetud Venemaal. Kõik imporditud tooted tuleb ümber nimetada vahuveiniks. Prantsuse šampanjatööstus Moët Hennessy teatas, et allub Vene seadusandjate korraldusele ning vahetab nime välja.