Eesti suurim mure tööjõupuudus on jälle tagasi: millistest töötajatest on eriti suur puudus?

Sarnaselt eelmise aasta uuringule, on tööturul ka täna suur puudujääk audioloogidest ja logopeedidest ning tarkvara arendajatest. Töötukassa esindaja Livia Laas selgitab, et Eestis küll on IT taustaga inimesi, kuid suur osa neist on keskastme spetsialistid ning vähe on tippspetsialiste ja neid, kes teeksid mõnevõrra kergemaid IT töid.