Elmo Rent alustab Euroopa turu vallutamiseks koostööd Eesti Energiaga

Elmo Rent kasutab Eesti suurimat Enefit Volt laadimistaristut ja laienemine uutele turgudele, kus Eesti Energia kontsern juba tegutseb, on loomulik jätk. «Autojagamisteenus on Euroopas kasvav turg. Kuigi elektriautosid pakkuvaid jagamisettevõtteid on juba küllalt palju, on meie uudsus just kaugjuhitava auto tehnoloogia esmakordses esitlemises,» ütles Nekrassova.