Lasterikaste perede liit otsib peresõbralikke toidukohti

Tähelepanu pööratakse näiteks sellele, kui lapse- ja peresõbralik on toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör, ruumilahendus, ligipääsetavus ja parkimine. Samuti on oluline, kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju ja vanematele mugavaid võimalusi mähkimiseks.