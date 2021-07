Töötajaid otsitakse veerandi võrra rohkem kui enne kriisi

Turismisektori kasv

Ametirühmade lõikes on enim kerkinud nõudlus spetsialistide ja oskustööliste järele, keda on ka Eesti tööturul kõige keerukam leida.

«Töövõtjate valikuvõimalused tööotsingutel on kuust kuusse paranenud ja kuigi konkurents ametikoha nimel on küll eelmise aastaga võrreldes langenud, ületab see endiselt siiski 2019. aasta taset, sest aktiivseid tööotsijaid on tööturul rohkem,» kommenteeris olukorda tööturul CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et kõige suurem konkurents on endiselt teenindus- ja müügivaldkonna ametitele ning ka abitööliste töökohtadele, kus leidub konkursse enam kui poole tuhande kandideerijaga.