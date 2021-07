GRAAFIKUD ⟩ Vaata, millised on maailma suurimad ettevõtted

Maailma suurim ettevõte on Apple. Inimesed pildistamas Apple'i uut esinduspoodi Los Angeleses. FOTO: Ringo Chiu

Pärast eelmise aasta märtsis toimunud koroonaviiruse pandeemiast tingitud börsikrahhi on globaalsed aktsiaturud teinud suure tõusu. Maailma 100 suurema ettevõtte turuväärtused kokku on aastaga (31. märtsi seisuga) kerkinud tervelt 48 protsenti 31,7 triljoni dollarini, mis on enam vähem sama suur kui USA ja Hiina sisemajanduse kogutoodangud kokku (35,7 triljonit dollarit).