Venemaa nimetab välismaa šampanja ümber vahuveiniks

FOTO: Via Www.imago-images.de/Scanpix Baltics

FOTO: Via Www.imago-images.de/Scanpix Baltics

Vene uudisteportaal RBK kirjutab, et Venemaal võeti vastu seadus, mille järgi tohib šampanja nime all müüa vaid neid alkoholijooke, mis on Venemaal toodetud. Kõik imporditud tooted tuleb ümber nimetada vahuveiniks.