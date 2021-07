Taavet Hinrikus astub aasta jooksul Wise’i nõukogu esimehe kohalt tagasi

Hinrikust hakkab asendama Netflixi endine finantsjuht David Wells, kes on Wise’i nõukogu liige olnud alates 2019. aastast,

Suurbritannia seadusandlus soovitab, et pooled avaliku ettevõtte nõukogu liikmed, kaasa arvatud nõukogu esimees, oleksid sõltumatud. Wise kirjuta, et poole aasta jooksul pärast noteerimist lisatakse nõukogu liikmeks veel üks sõltumatu liige.

Wise’i suurim aktsionär on Kristo Käärmann, kellele kuulub 18,78 protsenti aktsiatest ja koos B klassi aktsiatega 40,75 protsenti hääleõigustest.

Pärast Käärmanniga ametikohtade vahetamist ja nõukogu esimeheks asumist on Taavet Hinrikus Wise’i tasapisi igapäevasest tegevusest taandunud ning keskendunud teiste tehnoloogiaudufirmadele. Kevadel Eesti televisioonile antud intervjuus kinnitas ta, et on investeerinud umbes 150 ettevõttesse.