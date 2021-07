Tänasest käivitusid kauaoodatud lennud Šveitsi ja Eesti vahel

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on tegemist kauaoodatud liini ja vedajaga. «Zürich on seni olnud kasutamata potentsiaal – eestlaste huvi Šveitsi lendamise vastu on olnud suur ja ka vastupidi, kuid võimalusi on selleks seni nappinud,» ütles Pärgmäe pressiteates.