Toiduhindade kasv süvendab probleeme vaestes riikides

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on mures, et kasvavad hinnad võivad viia rahutusteni riikides, millel on juba niigi poliitiliste keeristega probleeme.

FAO andmeil olid toiduhinnad mais 40 protsenti kõrgemad kui aasta tagasi. Viimati toimus nii järsk tõus 2011. aasta septembris.

Maisihind on tõusnud 12 kuuga 88 protsenti, sojaoa hind 73 protsenti, teravilja- ja piimatoodete hind 38 protsenti, suhkru hind 34 protsenti ja liha hind kümme protsenti.

«Ilmselgelt on see väga murettekitav,» ütles Maailma Toiduprogrammi (WFP) peaökonomist Arif Husain.

Aastatel 2007-2008 põhjustas toidukaupade järsk hinnatõus mitmes riigis rahutusi. Hinnakasvu kõrghetk saabus aastatel 2010-2011, mil algasid ka Araabia kevade ülestõusud.

Toiduainete maailmaturu hinnad on 2021. aastal hüppeliselt tõusnud. Illustratsioon: Erin Conroy / AFP

Mis seda fenomeni põhjustab?

Globaalne majandus on taastumas, kuid kiirenenud on ka inflatsioon, kuna valitsused on kulutanud tohutuid summasid ergutuspakettidele, et majandus viiruse tingitud seisakust välja tuua.

Hiina, millele Maailmapank prognoosib tänavuseks 8,5 protsendist kasvu, on toidukaupu nagu õli, teraviljad ja liha suures koguses kokku ostmas.

«See on tõesti Hiina, mis praegust toiduhindade sööstu veab,» ütles ökonomist Philippe Chalmin.

Ka USA majandus peaks tegema tugeva tagasituleku; Maailmapanga prognoosi järgi kasvab see tänavu 8,6 protsenti.

Majanduse taastumine on aga väga ebaühtlane, kuivõrd arengumaad on silmitsi impordi kallinemisega, samas kui nende sissetulek ei suurene, märkis FAO kaubandusosakonna asedirektor Josef Schmidhuber.

Teised tegurid hinnatõusu taga on põud Brasiilias, mis on vedanud maisi hinna kasvu, samuti aga nafta- ja laevandushindade järsk kasv.

Kui kaua see kestab?

Prognoosid tänavusele saagile on väga head. USA põllumajandusministeerium ennustab aastateks 2021-2022 rekordilist teravilja saaki, samuti ka rekordilist sojaoa saaki Brasiilias ja maisi saaki Ameerikas. Kui see teoks saab, võib see hinnakasvu leevendada.

Kliimaolukord võib neid prognoose aga häirida.

Schmidhuber usub, et hinnad jäävad võrdlemisi kõrgele tasemele terveks aastaks, eriti kui peaks jätkuma naftahindade tõus.

«Kui need tõusevad, jäävad toiduhinnad kõrgele tasemele pikaks ajaks.»

FAO ökonomist Abdolreza Abbassian ütles, et «toiduturg muutub tulevikus veel volatiilsemaks kui see on olnud minevikus».

Mis on selle mõju vaestele riikidele?

Liibanon on silmitsi sügava rahandus- ja majanduskriisiga, mis on saatnud selle valuuta vabalangusesse ja viinud riigi maksejõuetuse lävele. Seal oli aastane toiduhinna inflatsioon mais 226 protsenti.

Argentinas peatas valitsus mai keskpaigas toiduhindade hüppelise kasvu tõttu kuuks ajaks veiseliha impordi.

Nigeerias on kiire inflatsioon Maailmapanga andmeil tõuganud vaesusesse seitse miljonit inimest.

«Hinnad tõusevad, kuid samal ajal on inimeste sissetulek koroona tõttu maatasa tehtud,» ütles Husain WFP-st.

«Vaest inimest pitsitatakse, sest hinnad tõusevad ja samal ajal pole tal raha,» lausus ta ja osutas, toiduebakindluse üks peamisi põhjuseid on konfliktid.

Kas see viib rahutusteni?

FAO ökonomisti Abbassiani sõnul pole tõendeid selle kohta, et riigid oleks hinnakõikumisteks paremini valmis kui kümme aastat tagasi.

«Enam-vähem samad riigid, mis olid mässude ja poliitilise ebastabiilsuse esirinnas kümme aastat tagasi, võivad leida end täna täpselt samasugusest olukorrast: ärgata hommikul üles ja näha, et hinnad on väga järsult tõusnud,» lausus ta.

Kui aga kümme aastat tagasi oli toiduhindade kasv selgelt üks peamisi rahutuste põhjuseid, siis nüüd on see «üks probleem paljudest».

Rikkad riigid peavad Abbassiani sõnul olema valmis mässudeks Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja Aasias.

«Rahulolematus on praegu väga laialdaselt levinud.»