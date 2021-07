Juulikuus matkaautot üürida on pea sama keeruline kui jalgpalli EM-finaalmängule piletit hankida. Kõikide teenusepakkujate kalendrid on broneeringutest pungil ja vaba autot pakkuda ei ole kellelgi.

«Meil on praegu autopargis 16 matkaautot ja kõik on sõidus. Küsitakse aga nii palju, et võiksime neid praegu korraga ka 50–60 tükki välja anda, võib-olla rohkemgi,» kommenteerib Matkaauto.ee juhatuse liige Karmo Aros turuolukorda.