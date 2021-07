E-ostud päästsid Eesti kaubanduse

Praeguseks poolteist aastat kestnud pandeemia ajal langes Eesti jaemüük aastavõrdluses ainult ühel kuul – eelmise aasta aprillis. Sellega eristume ülejäänud Euroopa Liidust, kus jaekaubanduse areng on olnud hüplikum ja sõltunud rohkem sellest, kuidas valitsused on äritegevust piiranud või uuesti avanud.

Traditsioonilise müügilanguse veebruaris-märtsis korvas e-kaubandus

E-ostud välismaalt ületasid makseid välismaal kohapeal

Alates 2020. aasta sügisest on Eesti majapidamised saatnud e-oste tehes välismaale rohkem raha, kui välismaal reisides kohapeal kulutanud. Kui eelmise aasta kevadel vähenesid nii tavalised kaardimaksed välismaal kui ka e-ostud välismaalt, siis pandeemia teise laine ajal on e-kaubanduse ostude maht välismaalt jällegi kasvanud. See tähendab, et veebikaubanduses on rahvusvahelised veebipoed olnud alternatiiviks kodumaistele traditsioonilistele kauplustele, kui viimased on olnud suletud.