PepsiCo lubab 2025. aastaks vähendada EL-is karastusjookide suhkrusisaldust veerandi võrra

Karastusjookide tootjad on olnud surve all, et vähendada oma jookide suhkrusisaldust, ning seda eriti Euroopas, kus mitmed riigid on kehtestanud lisamakse magustatud karastusjookidele, puuviljamahladele ja maitsestatud veele, et võidelda tervise ja rasvumisega seotud probleemidega, vahendab Reuters.