GALERII ⟩ Vaata, milline näeb välja aasta betoonehitiseks valitud maja

Žürii hindas võidutöö puhul maja sobivust keskkonda. «Hoone, kus betooni on käsitletud delikaatselt ja asjatundlikult. Hoone sulandub maastikku, luues tervikliku elukeskkonna. Välispindadel on mänglevas dialoogis must puitlaudis ja valge betoon. Mõlemal materjalil on sarnane pinnaprofiil,» kirjeldasid eksperdid.