Kinnisvarafirma: tehinguarvud näitavad jahtumist

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul olid juuni tehinguarvud samal tasemel 2019. aastaga, mis näitab, et erilist buumi praegu pole. «Tehinguarvud näitavad jahtumist, aga inimesed pigem emotsionaalselt tunnetavad, et vahepealse seisakuga võrreldes käib väga aktiivne kauplemine. Kuumad ilmad jahutavad kinnisvaraturgu ja rabamist on praegu tegelikult märksa vähem kui kevadel,» ütles Vahter.