Taastuvenergia ettevõte Sunly kaasas tuntud Eesti investoritelt 28 miljonit

«Sunly annab oma panuse selleks, et meil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Meil on Baltikumis ja Poolas hulgaliselt taastuvenergia projekte, mida ellu viia, kuid see valdkond on endiselt väga kapitalimahukas. Seetõttu soovime oma investorite baasi suurendada ja mitmekesistada, et ühekoos rohkem väärtust luua,» kommenteeris 28 miljoni euro suuruse investeeringu kaasamist Sunly asutaja ja juhatuse esimees Priit Lepasepp.