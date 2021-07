Circle K: bensiini hinna langust pole nii pea oodata

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul tõusis möödunud nädal diislikütuse hind maailmaturul 2 protsenti ning bensiini hind suisa 5 protsenti. «Nõudlus kütuse järele on üle 5 aasta juunikuu keskmise. Kuna pikas vaates nähakse tugeva nõudluse jätkumist, on turud optimistlikult meelestatud ning seetõttu pole kahjuks kütuse odavnemist niipea oodata. Hoopis vastupidi – prognoositakse, et hinnatasemed teevad selle aasta uusi rekordeid,» sõnas Sassi.

Balti riikide võrdluses on Eesti bensiinihind hetkel kõige kõrgem. «Mootorikütuste jaemüügihind Eestis sõltub nafta sisseostuhinnast, riiklikest maksudest ning kohalikust konkurentsist. Kuna Eestis on mootoribensiini aktsiis Balti riikide lõikes kõige kõrgem, siis on mõistagi ka siinne bensiin kallim,» selgitas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht.