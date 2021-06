Kaupmeestelt kostab, et kui veel kevadel oli ühele ametikohale 400–600 tahtjat, siis juunis on klienditeenindajaks soovijaid mitu korda vähem. Töökäte puudust lausa veel ei ole, kuid nenditakse, et suvel konkureerib jaekaubandus värbamisel taasavatud toitlustus- ja meelelahutussektoriga ning sellega kaasneb ka palgasurve.