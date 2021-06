Ülo Kaasik: hoogsa kasvu taustal tuleks silmas pidada ülekuumenemise ohte

Eesti Panga juunikuise prognoosi järgi ületab Eesti majanduskasv tänavu 5% ning võib kiireneda enam kui 8%-le, kui ilmneb, et kevadiste koroonapiirangute negatiivne mõju majandusele jäi arvatust väiksemaks.

Mahult ületas majandus kriisieelse taseme juba esimeses kvartalis. Pea kõikides ettevõtlussektorites on ettevõtjad optimistlikud. «Eestil on keskmisena läinud väga hästi, majandus on tagasi jõukohase kasvu rajal,» ütles Kaasik, osutades sealjuures ka kohati juba märku andvatele ülekuumenemise riskidele, mida Eesti Pank tähelepanelikult jälgib. Teisalt on majanduses veel sektoreid, kus kriisi mõju on jätkuvalt suur ja taastumine alles algab.

Inflatsioon kiireneb

Hoogsa kasvuga koos on kiirenenud inflatsioon. Seda mõjutavad Eestis ühelt poolt välistegurid, kuna Eesti majandus on väike ja väga avatud. Erinevate toormete hinnad on maailmaturul märgatavalt tõusnud, kuna piirangute leevenedes pole pakkumine nõudluse kiirele kasvule samas tempos järele jõudnud.

Nõudluse kasvu on soodustanud paljude riikide mahukad majanduse ergutamise programmid. Eelkõige tunnetavad hinnatõusu ettevõtted erinevate tootmisisendite kallinemise näol ja ka nt ehitustoodete puhul räägitakse kiirest hinnakasvust. Tarbijaid mõjutab seni enim energiahinna tõus. Teisalt lisab hinnasurvet nõudlus Eesti siseturul. Tarbimisele annavad hoogu pandeemia ajal kogunenud lisasäästud, mida on kokku üle miljardi euro, ning sügisel teisest pensionisambast välja võetav raha.

Ülo Kaasiku sõnul keskpank praegu hinnatõusutempo pärast veel väga ei muretse, sest mitmed selle tinginud asjaolud on eeldatavasti ajutised.

Näiteks tarneahelate tõrked, mille mõju taandub, kui ettevõtted jõuavad kohaneda. Samuti taandub energiahindadest ajaga välja pandeemiast põhjustatud madal võrdlusbaas. Toormehinnad on ajalooliselt olnud väga heitlikud. Euroopa Keskpanga prognoosi põhjal aeglustub euroalal praegu juba 2% tasemele tõusnud inflatsioon tuleval aastal uuesti. «Kui aasta teise pooles võib euroala inflatsioon ajutiselt ka ületada 2%, siis edaspidi oodatakse hinnakasvu pigem 1,5% kanti, sest toormehindade kiire kasv leeveneb turuootuste kohaselt ja teatud toormehinnad võivad langeda,» ütles Kaasik. Näiteks puiduhinnad juba ongi alanemas.

Eesti hinnatõusu tempo on kiirem, kuna Eesti on elatus- ja hinnatasemelt alles euroala jõukamatele riikidele järele võtmas.

Ja erinevalt euroala keskmisest Eestis hinnad keskeltläbi langesid koroonakriisi ajal, mistõttu on näha ka suuremat kriisijärgset tagasipõrget. Täiendav hinnasurve võib lähiajal tekkida sellest, kui paljud inimesed kiirustavad korraga oma säästusid kulutama ja nõudlus mõnes sektoris ületab pakkumist. Riik kõige ühe olulisema osalisena majanduses saab mõjutada, kui palju lisanõudlust tekitada riigieelarve kulutuste kaudu.

«Mõistlik on jälgida, et me riigieelarvega ei suurendaks liigselt nõudlust ja seeläbi hinnatõusule hoogu juurde ei anna,» ütles Kaasik. Liiga kiire hinnatõus ja sellest kasvanud palganõudmised võivad ohtu seada Eesti ettevõtete konkurentsivõime, mille halvenedes võib kannatada uute töökohtade loomine ja palgakasv. «Majanduse kiire kasvu aega, mil tulude laekumine on hea, oleks valitsusel kohane kasutada riigieelarve puudujäägi kiiremaks vähendamiseks,» nentis Kaasik.