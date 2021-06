Autofotograaf soovitab: kuidas teha eduka müügikuulutuse fotosid

Kui aeg on pere neljarattaline sõber maha müüa, et selle asemele uuem ja kobedam muretseda, on tavaliselt vanast kahju loobuda ning seetõttu soovib iga müüja masina eest saada võimalikku parimat hinda. Kuidas kuulutus sadade teiste seast välja paistaks, soovitavad Topauto müügijuht Janek Eskor ja autode pildistamisele spetsialiseerunud fotograaf Viktor Pavlov.