Pane tähele: millistel tingimustel saab Soome ja Rootsi reisida

Soome reisimisel kehtivad eelmise esmaspäeva, 21. juuni 2021 seisuga pisut erinevad reeglid neile, kes reisivad riiki turismi eesmärgil ja neile, kes reisivad Soome töö eesmärgil . Lisaks on Soome terviseameti nõuetest lähtuvalt Tallinnast Helsingi suunal väljuvatel laevadel täiendavad reeglid pardale tulekul, mis kehtivad kõikidel Tallinna ja Helsingi vahel opereerivatel laevadel ja need on kehtestanud ka teised laevafirmad.

Tallinki shuttle-laevadel Star ja Megastar on mõlemal suunal iga päev võimalik teha antigeeni kiirtesti. Testi teenust on võimalik osta enne reisi Tallinki veebilehel, kontaktikeskuse telefonil või müügiesindustes. Teenuse hind koos riikide aktsepteeritud tõendi väljastamisega on 39 eurot (info tõendil eesti, vene ja inglise keeles). Teenus on saadaval piiratud koguses.