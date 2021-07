Võrdlus ⟩ Hotell või üürikorter: Tallinna kesklinnas töötaja võiks üürikorteri asemel eelistada hotelli

Paremaks võrdluseks on üürikorterid võrreldes hotelliga valitud odavamad, kuna arvestasime, et keskmiselt 100 eurot läheb korteri igakuiseks ülalpidamiseks. See sisaldab elektrit, vett ja kommunaale, koduinternetti ja teleteenuseid. See peaks andma parema ülevaate, mida sama summa eest lubada saab. Korterid ja hotellid on valitud võimalikult üksteise lähedale, kuna Tallinnas on erinevate linnaosade üürihindade vahe küllaltki suur. Valisime välja tüüpelamispinna kolmele erinevale leibkonnale: korter 3-liikmelisele perele, paarikesele ja üksi elavale täiskasvanule.