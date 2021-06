Eesti Energia püstitab Leetu uue tuulepargi

43 MW võimsuse saavuatmises plaanib Enefit Green püstitada 12 tuulikut nimivõimsusega 3,6 MW. Investeeringu kogumaht on ligi 60 miljonit eurot ning tuulepargi aastane prognoositud toodang on ca 160 gigavatt-tundi ehk ligi 14 protsenti ettevõtte praegusest aastasest tuuleelektri toodangust.

Tuulepargi ehituseks on allkirjastanud leping rahvusvahelise tuulikutetootja GE Renewable Energyga. «Korraldasime hanke, et leida ettevõte, kes tuulepargi ehitaks. GE Renewable Energy on rahvusvaheliselt tuntud ja kogemustega ettevõte. Opereerime täna GE turbiine kolmes Enefit Greenile kuuluvas tuulepargis. Nende tehnoloogia ja tiimi professionaalne suhtumine on meile juba tuttavad,» kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Eesti Energia teatel on uue tuulepargi rajamisel neile toeks Baltikumi äriklientidele pakutavad pikaajalised tuuleenergialepingud (PPA – power purchase agreement), mis pakub ettevõtetele võimalust rohepöördeks ja annab energeetikaettevõttele investeerimiskindluse. Eesti Energiaga sõlmitav kolme- kuni kümneaastane elektri ostuleping võimaldab ärikliendil soovitud perioodiks elektrihind fikseerida.

«Rõõm on näha, et ettevõtted on hoogsalt astumas samme puhtama tulevikus suuna. Ette müüdud taastuvenergia kogused toetavad Enefit Greeni arendusprojektide kiiremat elluviimist Soomest Poolani» rääkis Kärmas ning avaldas lootust, et sel viisil rajatud tuulepark loob hea kogemuse uuteks investeeringuteks ja tootmisportfelli laiendamiseks.