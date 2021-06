Musk plaanib satelliitinternetti investeerida kuni 30 miljardit dollarit

Starlink kavatseb saata Maa-lähedasele orbiidile tuhandeid satelliite, et pakkuda kiiret internetti kõrvalistele ja halva ühendusega piirkondadele.

Seni on orbiidile saadetud üle 1500 satelliidi ning augustiks suudab Starlink katta kogu maailma välja arvatud põhja- ja lõunapooluse, ütles Musk Barcelonas Mobiilse maailma kongressil.

Tesla juht ütles, et tal tuleb investeerida ilmselt «vähemalt viis miljardit dollarit või isegi kuni 10 miljardit» Starlinki, enne kui teenusel kujuneb positiivne rahavoog.

«Aja jooksul see saab olema mitmekordne, ja saab olema 20 või 30 miljardit. Seda on palju,» lisas ta.

Musk märkis, et vajadus ühenduvuse järele eksisteerib paikades, kus seda praegu ei ole või kus see on väga piiratud.