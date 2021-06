Keskpanga väljaande Rahapoliitika ja Majandus suvises numbris ilmunud ülevaade järeldab, et Eesti maksukoormus, mis 2019. aastal ulatus ligikaudu kolmandikuni sisemajanduse kogutoodangust, on Euroopas võrdlemisi tagasihoidlik. See aga omakorda piirab riigi võimalusi sotsiaalkulutuste tegemisel. «Olukorras, kus kulutused sotsiaaltoetustele ja avaliku sektori teenustele on suurenenud, tuleb leida neile ka kate maksutulude näol,» seisab Eesti Panga ülevaates. Vastasel korral saab tulevikus näha, kuidas riigieelarve on puudujäägis ka headel aegadel.