Majanduse lühiuudised

Facebook ületas kohtu abiga triljoni dollari piiri

USA värske kohtuotsus aitas Facebooki aktsia rallima. Kuna Columbia ringkonnakohtunik lükkas Facebookile esitatud süüdistused konkurentsipiirangute rikkumises tagasi, tõusis aktsia eile 4,18 protsenti. See aitas Facebookil triljoni dollari firmaks tõusta. Täpsemalt süüdistas USA kaubanduskomisjon Facebooki selles, et too rikub konkurentsipiiranguid, viidates, et sotsiaalmeediaplatvorm on sisuliselt monopol ja rikub seega USA konkurentsiseadusi. USA Columbia ringkonnakohus ütles, et kuigi kohus ei nõustu kõikide Facebooki põhjendustega, ei saa kaebust komisjoni vähese juriidilise põhjenduse tõttu arutlusele võtta. Facebooki investoritele otsus meeldis: aktsia kerkis 355 dollari tasemele. PM