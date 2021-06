Maagaasi hind püstitab Euroopas rekordeid, hinnatõusu kaalub ka Eesti Gaas

Maagaasiturud kogu maailmas rallivad, kuna selle importijad on jõudnud tõdemuseni, et praegusest tarnemahust ei jätku kõigile piisavalt. Maagaasihinnad saavutasid eelmisel nädalal Euroopas viimase 13 aasta kõrgeima taseme. Puhtalt põlev kütus on järjekordne tooraine, mis on suurendamas ülemaailmset inflatsioonihirmu, vahendab Bloomberg.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm sõnas, et pikk ja külm talv tühjendas gaasimahuteid üle kogu Euroopa, mida nüüd püütakse taastada. «Samuti on gaasi hinnatõusu taga koroonajärgse majanduse taastumisega seotud nõudluse kasv ja sellega kaasnenud üldine toorainete hinnatõus,» lisas ta.

Kuna Eesti Gaas ostab maagaasi hindadega, mis põhinevad Hollandi gaasibörsi TTF hindadel, on ka nende hinnad otseses sõltuvuses Euroopa ja maailma gaasiturgudel toimuvast.

«Tuleb tõdeda, et gaasi maailmaturu hinnad on viimaste kuude jooksul märkimisväärselt tõusnud ja ka Eestis gaasi hind pigem tõuseb. Informeerime kliente võimalikust hinnamuutusest aegsasti,» hoiatas Tumm.

Loomulikult mõjutab ka maailmaturu gaasihindade tõus neid Eesti Gaasi kliente, kes ostavad neilt maagaasi börsihinde alusel.

Hollandi gaasibörsi TTF futuuride hinnad Illustratsioon: ICE Markets

Gazpromi soovimatus tarnida rohkem gaasi

Venemaa riigimonopoli Gazpromi maagaasi eksport Euroopasse on 2021. aastal vähenenud umbes viiendiku võrra võrreldes pandeemia-eelse tasemega, vaatamata nõudluse järsule taastumisele ja tähtsa kütuse varude vähenemisele, vahendab Financial Times.

Euroopa energiatööstuse juhid ja analüütikud ütlesid, et kuigi Gazprom täidab oma pikaajalisi lepingulisi kohustusi, survestab gaasiturgu Gazpromi soovimatus suurendada tarneid Euroopasse läbi kiiremate meetmete, näiteks hetketuru müügi kaudu.

«Gazprom püüab lihtsalt maksimeerida oma kasumit ajal, mil hetkehinnad on kõrged, gaasihoidlad on tühjad ja LNG nõudlus Aasias on suur,» ütles üks Saksa energiaettevõtte juht Financial Timesile. «Nad on lihtsalt oportunistlikud.»

Gazprom ütles oma avalduses vastulausena, et nad «tarnivad gaasi täpselt vastavalt tarbijate nõudmistele».

Nord Stream 2 torujuhe. FOTO: Maxim Shemetov

Mitmed tööstusharu osalised on öelnud, et Gazpromi sammud näivad olevat mõeldud kõrgemate hindade toetamiseks ja võivad olla suunatud ELi valitsuste survestamisele, et nad kiidaksid heaks vastuolulise Nord Stream 2 gaasijuhtme Euroopasse.

«Gazprom ütleb sisuliselt ELile: «andke meile roheline tuli Nord Stream 2 jaoks ja me saadame teile kogu vajaliku gaasi»,» ütles ICISi juhtiv Euroopa gaasianalüütik Tom Marzec-Manser. «Ärge andke ja me ei anna. Me ei kavatse Ukraina kaudu täiendavat gaasi saata ja te olete näinud, mida see tähendab hulgimüügihindadele pingelisel globaalsel [maagaasi] turul,» lisas ta.

«Nad oleksid võinud selle probleemi juba lahendada, kuid nad otsustavad seda mitte teha. Raske on väita, et Ukraina kaudu saatmise lisakulud on liiga suured, kui hinnad on nii kõrged. See paneb inimesi tööstuses mõistma, et mängus on midagi strateegilisemat,» ütles Marzec-Manser.

Gazpromi ekspordi peadirektor Elena Burmistrova eitas eelmisel kuul, et strateegias on toimunud muutus, kuid tunnistas, et on tulnud taotlusi lisamahtude saamiseks. Ta ütles mais, et ettevõte on «võimeline varustama täiendavat nõudlust Nord Stream 2 gaasijuhtme käivitamisega».

Eesti Gaasil tarneprobleeme ei ole

Kuigi tarneraskused on mõjutamas mitmeid Euroopa riike, pole Eesti Gaasil tarnetega probleeme tekkinud ja tarnete vähenemist pole täheldatud.

«Meie tarnelepingud tagavad meie lepinguliste klientide gaasivarustuse ilma vaevata. Tarned tulevad nii Venemaalt kui Klaipedast LNG terminalist. Lisaks oleme igal aastal soetanud varu Lätti Inčukalnsi mahutisse,» ütles Kersti Tumm.