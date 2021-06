Häkkerid panid 700 miljoni LinkedIni kasutaja andmed müügiks

22. juunil reklaamis kurikuulus häkker foorumis, et müüb 700 miljoni Linkedini kasutaja andmeid. Lisaks oli «prooviampsuks» müüki pandud 1 miljoni kasutaja andmed, mis sisaldasid nimesid, telefoninumbreid, aadresse, asukoha ajalugu, töötamisajalugu, sugu, emaile ja teiste sotsiaalmeediakontode kasutajanimesid. Häkker väidab, et tervikandmestikus on koguni 93 protsenti veebisaidi kogukasutajaskonna kohta käivast infost.

Näide lekkinud informatsioonist. Näha on näiteks asukoha informatsioon ja palju muud. Illustratsioon: RestorePrivacy blogi

Lekkimise võimalikud ohud

Kuigi lekkes ei olnud kasutajate finantsandmeid või paroole, on 700 miljonil inimesel oht sattuda identideedivarguse või lunavara ohvriks. Probleemiks võib osutuda ka teiste platvormide kasutajakontodesse häkkimine, kuna kurjamid saavad kasutada nimesid, asukoha ajalugu ja isiklikku informatsiooni, et leida viis kontodesse sisse pääsemiseks. Säilib ka võimalus, et müügipakkumine on võlts.