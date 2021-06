Balbiino kasum kasvas mullu ligi kaks korda 1,6 miljoni euroni

2021. aastal on Balbiinol kavas investeerida tootmisesse 244 000 eurot, logistikakeskusesse 87 000 eurot, müüki ja turundustegevusse 104 000 eurot ning IT seadmetesse ja tarkvaraarendustesse 96 000 eurot.

AS Balbiino kuulub kontserni NG Investeeringud, kuhu kuuluvad veel AS Liviko, AS Kitman Thulema, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Roseni Majad OÜ, Kuulsaal OÜ, Roseni Kinnisvara ja OÜ Salvo.