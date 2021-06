Eksimuse tõttu kanti 50 miljardit dollarit šokeeritud Ameerika perekonna pangakontole

Darren James ütles kohalikele uudistele, et ta sai hiljuti oma naiselt veidra kõne, mille käigus naine käskis tal maha istuda, enne kui ta teatas talle, et nende pangakontole on kantud hiigelsumma. James helistas kohe panka, et teatada juhtunust ja teada saada, miks antud summa oli laekunud, vahendab Newsweek.

«Oli hullumeelne näha, kuidas see välja näeb, sest ma ei ole kunagi elus nii palju nulle näinud,» ütles ta BR Proudi sõnul. «Ma ei kavatsenud seda hoida. Kõige hämmastavam oli see, et me isegi ei tea, kust see tuli. Me ei tea kedagi, kellel oleks nii palju raha.»