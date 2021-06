Silikaat Grupp investeerib 30 miljonit põllumajandusfirmadesse

Silikaat Grupi investeeringud põllumajandusse tähendavad ettevõtte hinnangul ka uusi töökohti maapiirkonda. «Samuti soodustab kohalikku tööhõivet fakt, et eelmisel aastal valmis meil samas piirkonnas asuv Koksvere üürimaja Kredexi ja Põhja-Sakala valla koostööna. Võimalik, et samalaadne üürimaja kerkib tulevikus ka Eskusse, Õnne Piimakarjatalu farmi lähedusse,» märkis Susi.

Silikaat Grupp on Eesti kapitalil põhinev kontsern, mille tuntumad ettevõtted on OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, AS Aatrium Sisustuskaubamaja, loodusliku mineraalvee tootja Haage Joogid OÜ, põllumajandusettevõtted OÜ Kõo Agro OÜ ja OÜ Mangeni PM ning taastuvenergiaallikatest transpordikütust tootev OÜ Biometaan.