Kaspar Oja: rahastamise probleem ei ole enam tuleviku küsimus, see on juba kohal

«Mida täpselt ja kui palju maksustada, on poliitiline otsus,» lausus Oja, lisades, et maksustamisest sõltub ka see, kui palju toetuseid ja avalikke teenuseid me saame endale lubada. «Eesti peamine väljakutse seisneb selles, kuidas säilitada riigi teenuste rahastamise jätkusuutlikkus vananevas ühiskonnas,» kinnitas ta.