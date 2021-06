Elron kaalub jalgrattapileti kehtestamist

Soojad suveilmad on Elronile toonud igal suvel naasva mure: jalgrattureid on rongides palju, aga kohti nende sõiduvahendite hoiustamiseks napib. Seetõttu ummistavad rattad vahekäike ning häirivad kaasreisijate liikumist.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnul ei ole kuuldused jalgrattapiletist tühja koha pealt tekkinud. «See ei ole pahatahtlik jutt. Probleem [jalgratastega] on meil tõsine ja see variant on olnud laual küll. Aga me kaalume kogu aeg erinevaid võimalusi. Kui me midagi otsustame, siis me anname kohe teada.»

Kongo ei soovinud öelda, kas ja millal jalgrattaid maksustama võidakse hakata. «Ei oska ka seda öelda. Suve jooksul paistab.»

Tallinlastele on linna piires rongisõit tasuta. Abilinnapea Andrei Novikov (Keskerakond) usub, et kui Elron ratastelt tasu hakkab küsima, siis Tallinn seda katma ei hakka.

«Ma ei usu, et see otsus meid kuidagi mõjutaks. Jalgratas on sisuliselt pagas. Kindlasti ei ole me huvitatud reisijate pagasi kinni maksmisest. Oleme linnas keskendunud ikkagi sellele, et tasuda sõitjateveo eest. See (jalgrattapilet - toim) on ikkagi lisateenus ja ma ei näe põhjust, miks peaks seda Tallinna eelarvest katma.»