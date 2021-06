EAS viis Eesti ettevõtted maailma suurimale mobiilitehnoloogia messile

«Ärimessidel osalemine on kontaktide loomiseks ja ekspordi kasvatamiseks ülioluline. Kui mõni meie ettevõtete jaoks oluline mess toimub kasvõi online- või hübriidmessi kujul, siis viime ettevõtted ikka sinna kohale,» ütles EAS-i ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktor Mihkel Tammo.

Maailma üks juhtivaid telemaatika teenuse pakkujaid Fleet Complete Eesti OÜ on varasemalt osalenud Mobile World Congressil mitu korda ning saanud sealt lisaks uutele klientidele ja edasimüüjatele ka uusi ideid tootearenduseks.

«Näeme Euroopas tõusvat trendi teenustele, mis aitavad tööprotsesse paremini optimeerida ning samuti on tugev tõusev trend rohelisus ehk kuidas oma ettevõtlusega võimalikult vähe keskkonnale kahju teha. Sellest tulenevalt näitame sellel aastal Mobile World Congressil rohkem lahendusi, mis on seotud mobiilise tööde juhtimisega, näiteks on meil lahendus hooldustehnikutele, kus nad saavad töökäsud nutiseadmele. Nad saavad nutiseadmest täita erinevaid vorme, teha pilte, küsida allkirja, ning samal ajal on kontoris inimestele reaalajas näha, kaugel hooldusmees oma töödega on,» ütles Fleet Complete Eesti OÜ ekspordidirektor Matis Indov.

Esimest korda hübriidmessil osalev Cybernetica AS plaanib messil pakutavat virtuaalse osalemise võimalust enda jaoks ära kasutada.

«Selleaastane hübriidüritus on heaks viisiks katsetada ürituse sobivust meie väärtuspakkumisega, milleks selle ürituse raames on eelkõige turvaline digitaalne identiteet. Mobile World Congressil tutvustame eelkõige oma digitaalse identiteedi lahendust SplitKey, mis muudab mobiiltelefonid ja muud nutiseadmed turvaliseks autentimisvahendiks ja võimaldab anda ka digitaalset allkirja, mis on samaväärne omakäelise allkirjaga ja vastab Euroopa Liidu kõrgeimatele nõuetele selles valdkonnas,» kommenteeris Cybernetica digitaalidentiteedi tehnoloogiate osakonna juhataja Kaija Kirch.

Tarkade seadmete andmesideteenuse pakkuja 1oT OÜ osaleb Mobile World Congressil juba neljandat korda. «Mobile World Congress on meie jaoks väga oluline mess, kus on olnud võimalik kohtuda paljude oma praeguste koostööpartnerite ja klientidega, sest kõik tulevad selleks ajaks Barcelonasse. Samal põhjusel on mess ka hea võimalus uusi kontakte ja koostööprojekte leida,» ütles 1oT disaini ja turundusdirektor Mikk Lemberg.

Eesti ühisstendil osalevad 12 ettevõtet: SK ID Solutions AS, Omnicomm OU, Nexd OÜ, Mobi Lab OÜ, Singleton Group OÜ, Mindtitan OÜ, 1oT OÜ, Dexatel OÜ, Bamboo Group OÜ, Cybernetica AS ja digitaalselt Fleet Complete Eesti OÜ ning Axinom Eesti OÜ.