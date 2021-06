Harju Elektri tütarettevõte omandab osaluse Soome laadimistarkvaraäris

Tehingu hind on ligikaudu 250 000 eurot, teatas Harju Elekter börsile.

Harju Elekter Oy on IGL-Technologies Oy-ga juba enam kui kümme aastat koostööd teinud, paigaldades Soome tänaseks üle 20 000 elektrisõidukite laadija. Lisaks on koostöös loodud Eestisse kaks laadimispunkti Ülemistele ning üks Tehnopoli teadusparki Mustamäel. Pilootprojekte on tehtud ka Lätis ja Leedus.