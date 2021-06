Uus põllumajanduspoliitika seab fookusesse väikepõllumehed ja kliima

«Kuigi otsetoetuste õiglasema jaotuse eesmärk on igati mõistetav, ei pruugi 10% otsetoetuste eelarve ümberjaotamine anda oodatud tulemust meie suure rendimaa osakaalu tõttu,» avaldas maaeuluminister Urmas Kruuse muret. Ta avaldas lootust, et eesmärgi saavutamisel arvestatakse liikmesriikide eripäradega.

«Luksemburgis sündinud kokkulepe on üks suuremaid viimastel aastakümnetel läbi viidud ÜPP reforme. Uue ÜPP ambitsioonikus on korralikuks väljakutseks põllumehele, kuna reformipaketti on tugevalt põimitud keskkonna- ja kliimaeesmärgid ning ühiskonna üldisemad ootused toidutootmise jätkusuutlikkusele,» märkis Urmas Kruuse.

«Eesti poolt vaadates võime mitmete kompromissina sündinud kokkuleppe tulemustega rahul olla, aga on ka neid kohti, mille valguses tuleb senised siseriiklikud ÜPP rakendamiseks tehtud ettevalmistused ja valikud üle vaadata,» ütles minister. «Kokkulepet on oodatud pikalt ning see on väga vajalik põllumajandusettevõtetele tuleviku tegevuste planeerimisel.»