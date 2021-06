Vanglas istus 1945. aastal sündinud miljonär sellepärast, et Hispaania kohus arutas tema väljaandmist USAsse, kus teda süüdistati maksupettuses, rikaste seas omajagu levinud valgekraekuriteos. Ometi oli ta sellelegi lähenenud endale omase radikaalsusega: süüdistuse järgi polevat ta neli aastat oma miljonitesse ulatunud sissetulekult üldse makse tasunud – ta nimelt pidas makse ebaseaduslikuks. Siiski on see vaid köömes kõige muu kõrval, mida ta oli elus korda saatnud.