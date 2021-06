Liibanoni liir on kaotanud 90% oma väärtusest ja riik on kokkuvarisemise äärel

Liibanoni tõsine majandus- ja finantskriis on jätkuvalt halvenemas. Liibanoni liir jõudis mustal turul kõigi aegade madalaimale tasemele, teatas kohalik meedia laupäeval. Andmete kohaselt maksis üks USA dollar esimest korda üle 17 000 liiri. Liibanoni valuuta on seega kaotanud enam kui 90 protsenti oma väärtusest alates kriisi puhkemisest peaaegu kaks aastat tagasi, vahendab Der Spiegel.

Liiri kokkuvarisemisega on kaasnenud tarnekriis, sest Vahemere äärne riik sõltub suurel määral impordist. Kütusepuuduse tõttu on tanklate ees iga päev pikad järjekorrad, kus ärritunud autojuhid peavad tundide kaupa ootama, mis on viinud ka kaklusteni. Liibanoni tegevvalitsus vähendas reedel kütusetoetusi.