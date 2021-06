Kristina Kallas: valitsuserakondade maksudebatt on vildakas

«See, mida Eesti riigijuhtimises juba pikka aega vaja on, on põhjalik riigi pikaajaliste kulude revisjon,» ütles Kallas. «Meil puudub täna ülevaade pikaajalistest kuludest, me ei tea millised kulutused on põhjendatud ja milliseid tuleks muuta, tõsta või vähendada.»

Kõige lihtsam on tema sõnul juurde tekitada uusi makse või siis silmapetteks ka olemasoleva maksusüsteemi sees mängida maksumääradega, koormust ühelt maksuliigilt teisele tõsta.

«Eesti maksudebatt peaks täna algama eeldusega, et maksukoormuse suurendamisest ei saa rääkida enne, kui me ei ole kulutamist üle vaadanud," ütles Kallas. «Samuti tuleb lähtuda eeldusest, et maksudebati eesmärk ei ole niivõrd riigi tulude kasvatamine kui majanduskeskkonna juhtimine.»

Eesti 200 teeb omaltpoolt neli ettepanekut maksudebati oluliseks avardamiseks.

Esiteks, tööjõumaksude langetamine on pikas plaanis hea mõte, kuid selleks, et riik pankrotti ei läheks, on enne vaja üle vaadata riigi pikaajalised kulud ehk siis teha eelarve revision ja hakata üles ehitama personaalset riiki.

Teiseks peaks maksudebatis keskenduma mitte ainult sellele, kuidas riigi tulusid suurendada, vaid sellele, millised riigi kulud ei ole põhjendatud. Tõsta maksu selleks, et pakkuda halvasti korraldatud tasuta ühistransporti on rumal ja lühinägelik.

Kolmandaks, tulumaksu ümberjagamine KOVidele ei lahenda kuidagi viimaste probleeme. Probleemiks on kohalike omavalitsuste fiskaalautonoomia puudumine. Ümberjagamise peenhäälestamisega ei teki kuidagi juurde vanurite hoolduseks vajalikku raha, sest rikkamad omavalitsused saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaeseks. Selle asemel oleks KOV tasandile tarvis ettevõtlust soodustavat maksusüsteemi. Julgemalt tuleb kaaluda dividendi maksusoodustust suurtelt investeeringutelt väljapool Tallinna või käibemaksu osalist laekumist omavalitsuse tuludesse.