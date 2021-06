M.V.Wooli käibe langusega vähenes mullu ka kahjum

Töötajate keskmine arv täistööajale taandatuna kahanes aastaga 20 võrra 112 töötajale, tööjõukulud vähenesid samal ajal 16,9 protsenti 1,7 miljonile eurole. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, seejuures eraldi tasu juhatuse liikmeks olemise eest ei maksta. Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline ning ka neile eraldi tasu ei maksta, kuna tegemist on ettevõtte palgaliste töötajatega.

M.V.Wooli partnerid on Rimi Eesti Food AS, Prisma Peremarket AS, Selver AS, Maxima Eesti OÜ, Coop Kaubandus AS ja Kaupmees AS. Toodangut kasutavad ka toitlustusettevõtted ja majutusasutused. Toodete valmistamiseks vajamineva jahutatud kala ostab ettevõte põhiliselt Norrast ja Soomest, samuti teistelt kala maaletoojatelt.