Põllumajandus- ja toiduamet: kontrollitud oliiviõlid vastasid nõuetele

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kontrollib igas kvartalis oliiviõlipartiisid, mis satuvad valimisse riskianalüüsi põhjal. «Seekord jäi valikusse kõige kõrgem oliivõli kategooria, sest ametile teadaoleva info põhjal esineb ka mujal riikides kõige rohkem just selle kategooria võltsimisi,» selgitas PTA turukorralduse peaspetsialist Ave Raie. «See on ka mõistetav, kuna väärisoliiviõli on kõige väärtuslikum ja hinnalisem,» lisas Raie.