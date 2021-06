Pandeemia suurendas viina tarbimist ja Liviko kasumit

Liviko konsolideeritud müügitulu oli 134,1 miljonit eurot, mis langes eelneva aastaga võrreldes kaks protsenti. Samas teenis ettevõtte 4,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 15 protsenti enam kui aasta varem.

Liviko grupi konsolideeritud kasum enne intresse, makse ja kulumit oli 5,6 miljonit eurot, mis on 8% enam kui eelmisel aastal.

«2020. aasta märtsis ja aprillis kasvas viina, sh kange viina (80% vol) müük hüppeliselt uue kasutusala tõttu. Viina kasutati üleilmse pandeemia tingimustes käte ja pindade desinfitseerimiseks. Eelmise aasta kevadine viinamüük desovahendi asendajana oli nii suur, et kui see ümber arvestada 40% viinaks, siis märtsis-aprillis müüdi ligi 400 000 liitrit viina mittetarbimise eesmärgil. Seega ei ole erakordsel 2020. aastal kange alkoholi müük tarbimisse ülekantav,» ütles AS Liviko juht Janek Kalvi.

2020. aastal tasus AS Liviko koos tütarettevõtetega Eesti, Läti ja Leedu riikidele kokku 66,6 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mis on 5% enam kui eelneval aastal. Kokku tasus AS Liviko 2020. aastal Eesti riigile 44,7 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, SIA Liviko Läti riigile 16,4 miljonit eurot ja UAB Liviko Leedu riigile 5,5 miljonit eurot alkoholiaktsiisi.

«Liviko ärimudel baseerub suurel määral rahvusvahelisel kaubavahetusel, inimeste vabal liikumisel riikide vahel ning meelelahutus-, toitlustus- ja külalislahkuse sektori heal käekäigul. Kõik need valdkonnad sattusid koroonapandeemia tõttu suure surutise alla, kogedes järsku klientide vähenemist ning riiklike piirangute tõttu osaliselt koguni äri katkemist. Vaatamata väga karmidele rahvusvahelistele reisipiirangutele suutis Liviko eksport säilitada 62% eelmise aasta müügitulust. Meie portfellis olulised duty free ja travel retail’i sektorid sisuliselt lakkasid töötamast,» rääkis AS Liviko juht Janek Kalvi.

Eelmisel aastal lisandus kolm uut eksporditurgu: Armeenia, Tai, Türgi. Müügimahtusid õnnestus võrreldes 2019. aastaga oluliselt kasvatada nii Soomes (kasv 37%), Venemaal (62%) kui ka Ukrainas (15%).

Liviko impordiportfelli müügitulu Baltimaades tõmbas tagasi vaid 2%, sest Liviko teeb koostööd maailma juhtivate alkoholiettevõtetega, olles rikkaliku ja kogu maailma hõlmava veiniportfelli maaletooja ning esindades Baltimaades teiste seas Bacardi Martini ja Rémy Cointreau kaubamärke. 2020. aastal lõppesid edukalt läbirääkimised Brown-Formaniga, keda Liviko esindab alates 1. jaanuarist 2021 nii Eestis kui ka Lätis.

Liviko omatoodangu müügikäive kahanes eelmisel aastal 2,5%. Omatoodangust olid edukad kokteilijoogid, viin, rumm ja džinn.

Liviko pälvis ajaloos esimese Eesti parima mittealkohoolse joogi tiitli innovaatilisse keskkonnahoiust inspireeritud tootesarja Re-crafted Crafter’s Junibeer, mille valmistamiseks kasutatakse džinni destillatsioonis kord juba töödeldud toorainet.

Ülemaailmsel reisikaubanduse konkursil «Frontier Awards 2020» pärjati Crafter’s London Dry džinn CSR-i ehk jätkusuutlikkuse initsiatiivi kuldmärgiga. Sellega tunnustati Livikos välja mõeldud kadakamarjade taaskasutuse innovatsiooni.

Liviko reageeris pandeemiaolukorrale, tuues oma oluliste eksporditurgude duty free ja reisikaubanduse klientide jaoks turule uuendusmeelse Travel Safe Bio Vodka, mille eest sai ülemaailmse meediakanali Drinks Internationali korraldatud konkursil «Travel Retail Awards 2020» hõbemedali innovatsiooni eest joogitööstuses.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda valis Liviko konkurentsivõimelisimaks toiduainetööstuse ettevõtteks.