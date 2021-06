Jüri Ratas: eesmärk on, et avalik sektor tervikuna muutuks võimekamaks

Endise peaministri, riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) sõnul on koalitsioonis kokkulepe, et sügiseks leitakse konkreetseid kokkuhoiu meetmeid ning valmistatakse need ka ette. «Eesmärk on, et avalik sektor tervikuna muutuks võimekamaks ja efektiivsemaks, kuid vahetult eesliinil töötajaid puudutaks kokkuhoid võimalikult vähe,» lisas Ratas.