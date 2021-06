Keit Pentus-Rosimannus: riiklik tulumaks tuleks kaotada

Pentus-Rosimannus märkis, et tööjõumaksud on juba liiga kõrged. «Eesti ei ole sellise tööjõumaksude tasemega enam rahvusvahelises konkurentsis võitjate poolel. Armutu riikidevaheline konkurents töökohti loovate investeeringute pärast eeldab, et otsime võimalusi tööjõumaksude vähendamiseks, samal ajal jälgides, et tervishoiukulud, sotsiaalkulud oleksid ka vanemaks jäävas ühiskonnas kaetud,» märkis minister.