Krimelte kahekordistas kasumit

Ettevõtte klientideks on ehitusmaterjalide hulgi- ja jaemüüjad, professionaalsed ehitajad ning tööstused rohkem kui 64-s riigis üle maailma. Pool kogu müügist toimub oma kaubamärkide PENOSIL, OLIVÉ ja Tempsi PLAAT all, ning teine pool müügist on klientide kaubamärkidega tooted. Kõik tooted on välja töötatud katusettevõtte Wolf Groupi oma arenduskeskustes Eestis ja Hispaanias.